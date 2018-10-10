Глава «Нафтогаза»: без кредита МВФ возможен дефолт

Киев, , 09:07 — REGNUM Украине грозит дефолт, если Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит ей новых кредитов. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Левый берег».

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», — сказал Коболев.

Он пояснил, что включен в переговоры с МВФ, чтобы разъяснить кредиторам позицию Киева. Процесс идет, но он непростой, добавил глава «Нафтогаза».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ, предусматривающий выделение Киеву $17,5 млрд в течение четырех лет. Уже выделены транши на $8,7 млрд.

В Киеве заявляли, что рассчитывают получить осенью 2018 года еще $2 млрд. Однако МВФ выставляет Украине требования, среди которых — повышение цены на газ для населения.

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