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Украина не выживет на одних кредитах от МВФ — экс-госсекретарь США

Политика

Без поддержки народа всё же не обойтись

Украина не выживет на одних кредитах от МВФ — экс-госсекретарь США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кредит

Киев, 6 октября 2018, 21:27 — REGNUM  Украинское государство не выживет, опираясь только на внешнюю помощь, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс 6 октября в интервью украинскому журналу «Новое время».

Несмотря на то, что у Украины на Западе много «друзей», она должна, прежде всего, опираться на своё общество, считает политик.

«Конечно, международное сообщество помогает вашей стране. Мы надеемся, что Украина все же придет к соглашению с МВФ, а значит, получит финансовую поддержку. Но украинцам также важно взять ответственность за собственную судьбу в свои руки. Это важный урок», — отметила Кондолиза Райс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина потратит 40% доходов бюджета на погашение долгов перед своими «друзьями».

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Украина и МВФ
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