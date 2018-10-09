МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

Киев, , 08:43 — REGNUM В 2018 году рост ВВП Украины может составить 3,5%, считают в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает 9 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, ранее МВФ прогнозировал рост украинской экономики на уровне 3,2% в 2018 году. Таким образом, прогнозируемый рост ВВП страны увеличился на 0,2 процентных пункта. Одновременно с этим МВФ прогнозирует падение роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7%.

Напомним, в 2017 году реальный рост ВВП Украины составил 2,5%. МВФ изначально оценивал рост украинской экономики в 2019 году на уровне 4%, потом ухудшил прогноз до 3,3%. Теперь МВФ во второй раз ухудшает прогноз по росту ВВП Украины.

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