В Новосибирске фирма из ГК «ПТК-30» признана банкротом по иску мэрии

Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Авангардстрой», которое входит в структуру «ПТК-30» (известную демаршами работников на башенных кранах) и которое строило ЖК «Времена года», банкротом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иск с требованием признать «Авангардстрой» банкротом из-за невыплаты задолженности в размере более 21 млн рублей по договору аренды земельного участка подавала мэрия Новосибирска. Из материалов дела следует, что в 2007 году мэрия города сдала ООО «Сол» в аренду участок земли под многоэтажную застройку в Кировском районе на ул. Зорге. В 2010 году было заключено дополнительное соглашение с ООО «Авангардстрой». Срок аренды неоднократно продлевался, но плата не вносилась. Погашать долги организация не торопилась, даже по решению суда. В июне 2018 года мэрия подала иск о банкротстве компании, а в июле к ней в качестве истца присоединился Сбербанк, требуя взыскать со стройкомпании 538 млн рублей.

В августе прокуратура обнародовала результаты проверки «Авангардстроя», в которых говорилось о нецелевом использовании средств дольщиков.

Отметим, что согласно данным на сайте «За честный бизнес», основным учредителем (99,9%) ООО «Авангардстрой» является ЗАО «База ПТК-30». Оставшийся 0,1% принадлежит Андрею Лукьянову. Руководитель «Авангардстроя» — Антон Коновалов — возглавляет также ООО «Недвижимость ПТК-30», ООО «ПТК-30», ООО ИК «ПТК-30», ЖСК «ПТК-30» и другие компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад сотрудники ГК «ПТК-30» неоднократно устраивали демарши на башенных кранах в надежде получить заработную плату.

Позже, 30 октября 2017 года, суд заключил под стражу директора «ПТК-30», которого обвиняли в «коммерческом подкупе». В августе 2018 года уголовное дело в отношении руководителя и совладельца крупного строительного холдинга ПТК-30 поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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