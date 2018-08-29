В Новосибирске суд просят оштрафовать, но освободить совладельца ПТК-30

Новосибирск, , 07:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении руководителя и совладельца крупного строительного холдинга ПТК-30 Коновалова А. поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судебное заседание назначено на 31 августа. Коновалов проходит по делу как директор ООО «Виакон проект радуга» (одна из структур ПТК-30). Он обвиняется в «злоупотреблении полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

«Следственные органы передали дело в Железнодорожный районный суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. В отношении Коновалова «избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится на сайте суда.

Подробности дела не раскрываются.

Отметим, что «Виакон проект радуга» строит высотный жилой комплекс «Радуга» в Новосибирске. Коновалов А. заключён под стражу в октябре прошлого года по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как следует из материалов дела, он требовал более 1,5 млн рублей от дольщика за оформление бумаг о переуступке прав требования на квартиру. Под арестом обвиняемый находился до марта 2018 года, после чего его выпустили под домашний арест с электронным браслетом на ноге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года сотрудники группы компаний ПТК-30 неоднократно требовали заработные платы с башенных кранов. Члены комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам оплаты труда и повышения жизни работников потребовали от руководства ПТК-30 в срочном порядке устранить задолженность по заработной плате сотрудникам. А областное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов усмотрело в действиях руководства организации «признаки намеренности невыплаты заработной платы». После чего директор ПТК-30 оказался под стражей.

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Он был задержан в своём офисе после получения денег и оформления переуступки прав требования по квартире на другое лицо.

Компания ПТК-30 до 1993 года была подразделением Строительного треста №30. Из восьми организаций, входящих в состав треста, остались только четыре, и ПТК-30 до недавнего времени был одним из крупнейший строительных холдингов в Новосибирске.

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