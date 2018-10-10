Китай запустил новый грузовой маршрут из провинции Цинхай до Барнаула

Пекин, , 04:57 — REGNUM Новый грузовой поезд, соединяющий Китай с Европой отправился 9 октября из города Делинха провинции Цинхай на северо-западе КНР в российский Барнаул, сообщает агентство Синьхуа.

Загруженный химическими контейнерами поезд стал первым, который покинул Китай через перевал Алатау в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а затем по территории Казахстана направится в Россию. Поездка на расстояние 4345 км займет 12 дней. Город Делинха расположен в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции Цинхай, в Цайдамской котловине, богатой ископаемыми ресурсами.

Поезда по направлению Китай — Европа отправляются из Цинхая регулярно с 2016 года. В конце августа было зафиксировано 10 тыс. грузовых отправлений поездов с марта 2011 года. Отметим также, что на 30 июня 2018 года китайские грузовые поезда связали 48 внутренних городов с 42 европейскими.

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