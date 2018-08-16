Поток поездов в Европу через перевал в китайском Синьцзяне бьет все рекорды

Урумчи, Китай, , 04:54 — REGNUM Возросшее количество грузовых поездов и увеличившийся объем грузоперевозок между Китаем и Европой было зафиксировано за семь месяцев 2018 года на перевале Алатау, крупнейшем сухопутном порту северо-запада Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Более 1320 грузовых рейсов с 577,6 тоннами груза на борту прошли через порт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с января по июль 2018 года, что на 32,4% больше, чем за тот же период 2017 года.

Порт расположен на границе между Китаем и Казахстаном и за время с момента начала развития инициативы «Нового шелкового пути» стал очень загруженным транспортным хабом. Порядка 70% грузовых поездов, идущих из Китая в Европу, проходят через него.

Отметим, что, начиная с 2011 года, когда была создана первая китайско-европейская линия, через перевал Алатау прошло более 6 тыс. поездов, курсирующих между Китаем и Европой. Кроме того, если верить официальным данным, среднее время ожидания поезда на перевале было сокращено с 24 часов до примерно 15 часов. Напомним также, что в общей сложности десять маршрутов идут через перевал в 36 городов 13 стран Европы.

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