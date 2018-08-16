Четверг, 16 Августа 2018 года
06:05:00 МСК

Поток поездов в Европу через перевал в китайском Синьцзяне бьет все рекорды

Экономика

Более 1320 грузовых рейсов с 577,6 тоннами груза на борту прошли через порт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с января по июль 2018 года, что на 32,4% больше, чем за тот же период 2017 года

Урумчи, Китай, 16 августа 2018, 04:54 — REGNUM  Возросшее количество грузовых поездов и увеличившийся объем грузоперевозок между Китаем и Европой было зафиксировано за семь месяцев 2018 года на перевале Алатау, крупнейшем сухопутном порту северо-запада Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Более 1320 грузовых рейсов с 577,6 тоннами груза на борту прошли через порт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с января по июль 2018 года, что на 32,4% больше, чем за тот же период 2017 года.

Порт расположен на границе между Китаем и Казахстаном и за время с момента начала развития инициативы «Нового шелкового пути» стал очень загруженным транспортным хабом. Порядка 70% грузовых поездов, идущих из Китая в Европу, проходят через него.

Отметим, что, начиная с 2011 года, когда была создана первая китайско-европейская линия, через перевал Алатау прошло более 6 тыс. поездов, курсирующих между Китаем и Европой. Кроме того, если верить официальным данным, среднее время ожидания поезда на перевале было сокращено с 24 часов до примерно 15 часов. Напомним также, что в общей сложности десять маршрутов идут через перевал в 36 городов 13 стран Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Из китайского Чэнду в итальянский Милан запущен новый грузовой поезд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить