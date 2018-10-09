Пакистанская рупия рухнула после запроса страны о помощи МВФ

Исламабад, , 21:29 — REGNUM Пакистанская рупия снизилась на 7% после заявления правительства Пакистана о запросе кредита МВФ для спасения национальной экономики, 9 октября передает агентство Associated Press.

Курс национальной валюты достиг нижней отметки в 138 к доллару США во вторник, 9 октября. До объявления правительства в понедельник, 8 октября, пакистанская рупия торговалась на отметке 124,3 к доллару США.

Ожидается, что переговоры представителей Пакистана с МВФ о предоставлении кредита состоятся в ходе саммита в Индонезии на этой неделе.

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