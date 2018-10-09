На фондовой бирже в Карачи в Пакистане зафиксирован рекордный обвал

Карачи, Пакистан, , 20:03 — REGNUM 8 октября индекс KSE-100, отражающий стоимость 100 крупнейших компаний Пакистана, упал сразу на 1300 пунктов (3,4%). По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, падение стало рекордным за последние 14 месяцев. Инвесторы забрали с рынка более 272 миллиардов рупий (около 135 миллиардов рублей). Последний раз подобный обвал за один день наблюдался в августе 2017 года.

По мнению аналитиков, причиной такой реакции рынка стала политическая нестабильность, вызванная антикоррупционной компанией правительства, а также непоследовательность экономической политики. 8 октября было объявлено о решении премьер-министра Имран Хана обратиться к МФВ (Международный Валютный Фонд) за помощью, хотя ранее правительство отрицало такую возможность.