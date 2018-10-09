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На фондовой бирже в Карачи в Пакистане зафиксирован рекордный обвал

Политика

На фондовой бирже в Карачи зафиксирован крупнейший за 14 месяцев обвал акций за один день

Карачи, Пакистан, 9 октября 2018, 20:03 — REGNUM  8 октября индекс KSE-100, отражающий стоимость 100 крупнейших компаний Пакистана, упал сразу на 1300 пунктов (3,4%). По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, падение стало рекордным за последние 14 месяцев. Инвесторы забрали с рынка более 272 миллиардов рупий (около 135 миллиардов рублей). Последний раз подобный обвал за один день наблюдался в августе 2017 года.

По мнению аналитиков, причиной такой реакции рынка стала политическая нестабильность, вызванная антикоррупционной компанией правительства, а также непоследовательность экономической политики. 8 октября было объявлено о решении премьер-министра Имран Хана обратиться к МФВ (Международный Валютный Фонд) за помощью, хотя ранее правительство отрицало такую возможность.

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Зарубежная хроника
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