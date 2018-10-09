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Прибыль банковского сектора России с начала года увеличилась на 58%

Экономика

Центробанк фиксирует девалютизацию активов в российских банках

Москва, 9 октября 2018, 17:04 — REGNUM  Прибыль российского банковского сектора за период с января по сентябрь 2018 года составила 1,068 трлн рублей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 9 октября заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

В сентябре, по оценке регулятора, прибыль российских банков составила 168 млрд рублей.

В целом, как отметил зампред ЦБ, данные показатели соответствуют прогнозам по прибыли банковского сектора в текущем году.

Поздышев также сообщил, что Центробанк наблюдает значительное увеличениерублёвой части активов на фоне небольшого снижения валютной части, что, по мнению регулятора, свидетельствует о процессе девалютизации банковского сектора.

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Банковское дело
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