В Италии снижают пенсионный возраст до 62 лет

Рим, , 16:22 — REGNUM Правительство Италии определилось с параметрами пенсионной реформы, единственный вопрос, который осталось решить — вступит ли реформа в силу с января 2019 года или чуть позже, сообщает Il Messaggero в четверг, 4 октября.

Сейчас возраст, когда гражданин Италии может выйти на пенсию, рассчитывается по сложной схеме, но в среднем составляет 67 лет. Правительство планирует ввести «квоту 100»: на пенсию сможет выйти любой проработавший не менее 38 лет 62-летний гражданин.

Пенсии не будут каким-либо образом снижаться из-за более раннего выхода на пенсию, уточняет издание — прежде обсуждались варианты, при которых граждане должны будут «заплатить» по 1−1,5% пенсии за каждый год снижения пенсионного возраста.

Пенсионная реформа по разным подсчётам обойдётся в 8−10 млрд евро в 2019 году. В Пенсионном фонде предупреждают о вероятном дефиците бюджета фонда. В правительстве рассчитывают, что места вышедших в более ранние сроки на пенсию граждан займет молодежь, и дополнительные налоговые поступления позволят компенсировать расходы.

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