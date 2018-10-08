Продажа алкоголя на АЗС замедлит рост инфляционных ожиданий

Москва, , 14:56 — REGNUM Инициатива проработать идею продажи алкоголя на заправки связана с имевшим место в 2018 году ростом цен на топливо, превышающим средний процент инфляции по России. Ранее, на совещании правительства РФ 18 сентября 2018 года, посвященном развитию нефтяной отрасли и стимулированию добычи нефти, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что лимит повышения цен на топливо в 2018 году исчерпан. Таким образом, АЗС были поставлены перед выбором: либо пусть в меньших размерах, но индексировать цены на топливо (хотя бы пропорционально среднему по стране индексу цен), либо учесть мнение премьер-министра и заморозить цены на топливо, но тогда при наличии роста цен в целом по рынку, компании будут терять свою рентабельность, заявил корреспонденту доцент кафедры Торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман.

Попытки диверсифицировать бизнес АЗС уже предпринимали, например, разместив магазины на автозаправках. Но эти доходы уже включены в расчеты эффективности согласно текущему состоянию их бизнес-модели. Встал вопрос: чем же можно компенсировать падение рентабельности при отсутствии роста цен на топливо? И одним из вариантов углубления диверсификации и повышения рентабельности, видимо, и стал вариант с продажей алкоголя на АЗС.

«Реализация алкоголя на заправках РФ закончилась в 2011 году, вызвана данная инициатива была тем, что многие автолюбители покупали алкоголь на АЗС, и было предположение, что тем самым увеличивалось число ДТП на дорогах. Однако данных, показывающих связь между количеством ДТП и возможности купить алкоголь, не появилось. В России сам факт продажи алкоголя на АЗС не сделает их местом притяжения для тех, кого интересует покупка алкоголя. В принципе на заправках он всегда дороже и речь может идти только о спонтанной покупке к столу или для подарка — нынешние законы весьма не располагают к употреблению алкоголя за рулем», — пояснил эксперт.

За алкоголем, как за самоцелью покупатель с более высокой культурой потребления алкоголя, будет ездить в специальные магазины (где налажена система скидок и т.д.), а с более низкой — в придорожные магазины, в которых, в свою очередь, качество алкогольной продукции может быть значительно ниже, а регламенты по продаже алкоголя могут не выполняться.

«Европейская практика показывает, что подобная мера (продажа алкоголя и иных продуктов) способна увеличить доходность нефтяных компаний с реализации алкоголя на АЗС минимум на 25−30%. В России же такая мера может уменьшить негативные последствия на фоне введения новых налогов на продавцов горюче-смазочных материалов в 2019 года и может замедлить ожидаемый рост инфляционных ожиданий. Таким образом, объективная математика говорит о том, эта мера повысит устойчивость данного бизнеса», — высказал свое мнение Перельман.

Как сообщало ИА REGNUM, автозаправочные станции в России, возможно, снова получат право торговать алкоголем. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Основная цель — дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.

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