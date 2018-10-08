В каком сибирском городе может появиться финансово-промышленная «столица»?

Красноярск, , 14:46 — REGNUM Идея создания в Сибири финансово-промышленного центра, «своего рода столицы», озвученная министром обороны РФ Сергеем Шойгу в недавнем интервью журналу «Неизвестная Сибирь», широко обсуждается в экспертном сообществе города Красноярска и Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 8 октября, красноярский политолог, доктор философских наук Наталья Копцева. По мнению экспертов, Москва от этого никак не пострадает, ведь речи о переносе столицы не идёт, а Сибирь выиграет.

Читайте также: Зачем Шойгу решил уравновесить Москву, предложив создать «столицу» в Сибири

«Идея, озвученная Сергеем Шойгу, очень широко обсуждается в экспертном сообществе города Красноярска и Красноярского края. Дело в том, что у неё уже есть определенная история. Подобного рода идеи возникали и ранее, и тогда в качестве таких крупных финансово-промышленных центров назывались такие сибирские города как Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Омск. Иногда эксперты склонялись к Омску, поскольку этот город можно, что называется, проектировать с чистого листа. Но мы полагаем, что сама идея очень жизнеспособна и эффективна в связи с крупными инвестиционными проектами, которые сегодня развиваются на Дальнем Востоке, весьма успешными. В ближайшем будущем мы ожидаем прихода таких же крупных инвесторов на территорию Восточной Сибири. А Западная Сибирь процветает за счёт добычи полезных ископаемых и развития крупных университетских центров», — подчеркнула Копцева.

Она убеждена, что Сибирь и Дальний Восток должны получить новый импульс к развитию:

«Мы ожидаем прихода новых инвесторов. И в связи с этим идея Сергея Шойгу своевременна».

Собеседница ИА REGNUM отметила, что появление подобного финансово-промышленного центра в Сибири было бы выгодно в том числе «для скорости принятии решений».

«Что касается Москвы, речи о переносе столицы не идёт. Имеется в виду создание в Сибири финансово-промышленного центра. Территория РФ очень большая. Например, от Владивостока до Москвы лететь 12 часов, от Красноярска до Москвы лететь пять часов. Это очень много, и для скорости принятия решений, касающихся развития Сибири, было бы замечательно, если бы на территории округа появился подобный центр, о котором говорил Сергей Шроойгу», — резюмировала политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу убеждён, что политику развития Сибири и Дальнего Востока стоит продолжать. И привлекать на эти территории людей нужно, прежде всего, условиями жизни.

«Никакого иного способа, думаю, нет. Поэтому я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям», — подчеркнул Шойгу.

Давая интервью сибирскому изданию, он напомнил, что «в царское время демографическую ситуацию пытались изменить за счёт переселения людей за Урал из европейской части страны». Для этих целей даже действовало специальное управление при Министерстве внутренних дел. Затем последовали столыпинские реформы. Также людей привлекали в Сибирь гигантскими стройками. И «всё это давало хорошие результаты — в Сибирь тогда переселилось почти пять миллионов человек». Занимались этим вопросам и в советские годы. В том числе проблема решалась за счёт «тысяч заключенных, которые строили Норильск, Дудинку, Комсомольск-на-Амуре, осваивали Камчатку, возводили порты», отметил министр. В годы Великой Отечественной войны в Сибирь эвакуировали предприятия, строили там новые заводы и фабрики, «потом пришло время комсомольских строек».

Читайте также: В Сибири может появиться новая «столица» — Шойгу предложил