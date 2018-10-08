Зачем Шойгу решил уравновесить Москву, предложив создать «столицу» в Сибири

Барнаул, , 13:41 — REGNUM Известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не стал бы преувеличивать роль президента Русского географического общества, министра обороны России Сергея Шойгу в заявлении по поводу необходимости создания крупного финансово-промышленного центра для развития сибирских и дальневосточных регионов.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его недавнее заявление о целесообразности продолжения начатой ещё в царское время политики развития Сибири и Дальнего Востока, он, в частности, отметил:

«Я бы не преувеличивал роль Шойгу. Просто особенности современного развития сопровождаются тем, что объективно рыночная экономика формирует так называемые агломерации, куда стекаются людские и материальные ресурсы, и даже есть прогноз, что в перспективе устройство людей будет формироваться не в виде государств, а виде агломераций. Это проявление такой закономерности рыночной экономики, что «деньги тянутся к деньгам». И в России Москва вышла в ряд крупнейшей мировой агломерации. Она соревнуется с Нью-Йорком, Лондоном. Парижем. В последние 20 лет сделали рывок агломерации в Китае и Индии.

Но и в России наблюдается эта тенденция. Не случайно правительство РФ 20 августа 2015 года приняло постановление № 870 «О порядке разработки стратегии пространственного развития России». И сегодня пока на этой карте Алтайский край и Барнаул не смотрятся, и мы пока явно не можем противостоять формированию мегаагломерации вокруг Новосибирска. Это в основном процессы объективные, и любые попытки искусственно придумывать агломерации не перспективны. Другое дело, что формируются как бы агломерации разного уровня.

Так, Барнаул стал притяжением сельских жителей Алтайского края, но он явно не может конкурировать с Новосибирском. Эту объективную тенденцию много раз пытались вложить в некие начальствующие рамки. Во времена СССР пытались поделить деревни на «перспективные» и «неперспективные». Путин пытается формировать эти точки на карте России с помощью международных проектов — Олимпиада в Сочи, Универсиада в Красноярске, выставка в Екатеринбурге, саммит и университет на острове Русский во Владивостоке. Но опыт Европы показывает, что такие агломерации для своего развития требуют людей, а там, где их мало, ниша заполняется мигрантами. А мигранты — это люди другой культуры, и возникают другие проблемы, когда центры христианства вдруг заполняются мусульманами… А это уже другие проблемы.

Так что сегодня человеческое сообщество стоит на пороге новых вызовов, продиктованных современными конкурентными схватками агломераций за ресурсы, за деньги и человеческий капитал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости продолжить начатую ещё в царское время политику развития Сибири и Дальнего Востока путём создания крупного финансово-промышленного центра (своего рода «столицы») министр обороны России Сергей Шойгу заявил на днях в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

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