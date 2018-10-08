Красноярск предлагают превратить в финансово-промышленную столицу России

Москва, , 13:59 — REGNUM Новая финансово-промышленная столица России должна находиться в Красноярске, считает профессор кафедры правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления РАНХиГС Анатолий Селюков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение министра обороны России Сергея Шойгу продолжить политику развития Сибири и Дальнего Востока, главная причина состоит в том, что данные регионы имеют все условия для превращения этой территории в регионы российских «азиатских тигров». Не хватает лишь населения и капиталов.

«Министр Сергей Шойгу один из тех здравомыслящих политиков, которыепонимают, что построение развитого капитализма в отдельно взятом городеМосква недостижимо, поскольку в этот город стекается весь народ, и городпо этой причине погрязнет в пробках. Но не только это. Территория государства должна развиваться гармонично. В южной и центральной части европейской части России наблюдается излишняя концентрация населения, а весь восток страны страдает от недостатка населения. Есть опасностьпотери его по причине малозаселённости», — подчеркнул профессор РАНХиГС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава военного ведомства убеждён, что привлечь людей в сибирский регион поможет создание там крупного финансово-промышленного центра и улучшение условий жизни людей. Шойгу напомнил, что в Российской Империи демографическую ситуацию в Сибири пытались изменить за счёт переселения за Урал людей из европейской части России, вследствие чего в регион тогда переселились почти 5 млн человек.

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