На Дальнем Востоке выдали более 50 тысяч электронных виз

Москва, , 10:20 — REGNUM Количество электронных виз, выданных иностранцам для посещения российского Дальнего Востока, достигло 50,2 тысячи, сообщает 8 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

В ведомстве подчеркивают, что отсчет количества ведется с августа 2018 года, когда иностранцам впервые разрешили въезжать в России по упрощенной визовой процедуре.

Наиболее активными иностранцами за минувший год остаются жители Китая и Японии, которые получили свыше 48,1 тыс. виз. Из них 38,3 тыс. (76%) — жители КНР и свыше 9,8 тыс. (20%) — жители Японии. На остальные государства приходится менее 4%.

Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (ныне — исполняющий обязанности главы региона) предположил, что всплеск интереса к электронным визам на Сахалине может появиться в 2019 году, когда в регионе будут проходить международные игры «Дети Азии».

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