На Сахалине запустили выдачу электронных виз и ждут активности иностранцев

Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM Режим выдачи электронных виз вступил в действие на Сахалине. Однако же интерес нововведению островные власти ожидают лишь в 2019 году — тогда на этой территории пройдут международные игры «Дети Азии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Более 22 тысяч человек въехали в Россию по электронной визе в 2018 году

С 1 сентября электронные визы доступны въезжающим на остров через аэропорт Южно-Сахалинска. Механизм действует 30 дней с момента оформления с пребывания до восьми суток.

«Режим сделал очень удобным въезд в наш островной край иностранных гостей, в том числе и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко РИА Новости.

Читайте также: По электронной визе иностранцев будут принимать ещё пять аэропортов ДФО

Но основной интерес к электронным визам, по мнени. Кожемяко, у иностранцев появится в начале 2019 года, когда на острове будут проводиться международные игры «Дети Азии». Каждая сборная представит 84 спортсмена в восьми видах спорта: в горных лыжах, биатлоне, сноуборде, лыжных гонках, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина, а также в шорт-треке и хоккее.

Как сообщало ИА REGNUM, режим выдачи электронных виз действует в России с 2017 года. Внедрен и опробован впервые был на территории свободного порта Владивосток.

Иностранцы теперь могут приехать по такой визе в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин через 12 пунктов пропуска.