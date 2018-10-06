Глава Россетей сообщил о готовности электросетевого комплекса России к зиме

Москва, , 09:28 — REGNUM Электросетевой комплекс России полностью готов к работе в условиях зимы 2018−2019гг., заявил глава компании Россети Павел Ливинский на всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению наступившего осенне-зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Совещание прошло в рамках Российской энергетической недели в Москве. В нем также приняли участие министр энергетики России Александр Новак и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По словам Ливинского, взятые Россетями в прошлом году обязательства по повышению надёжности и бесперебойности энергоснабжения потребителей выполнены в полном объеме. Предприятие значительно снизило показатели аварийности в электросетях: за восемь месяцев текущего года средняя частота прекращения передачи электрической энергии снизилась на 39%, средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии сократилась на 33%.

Ливинский добавил, что на техобслуживание и ремонт в 2018 году направлено 64 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 3 млрд рублей. Также было сформировано примерно 10 тысяч бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах, их численность насчитывает более 50 тысяч человек. Энергетики укомплектованы автомобильной и специальной техникой, а также оборудованием для работы в круглосуточном режиме.

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