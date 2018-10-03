«Россети» и Enel намерены построить цифровые сети в Псковской области

Москва, , 16:24 — REGNUM Компании «Россети» и Enel приступили к реализации проекта по созданию интеллектуального кластера цифровых технологий в Псковской области. Об этом заявили генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и глава Enel Франческо Стараче на полях Российской энергетической недели.

Проект подразумевает установку програмно-аппаратного комплекса, который включает в себя управляемые элементы сети, интеллектуальные системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных и современную комплексную систему управления всеми элементами сети.

В «Россетях» агентству «Прайм» сообщили, что создание данной системы повысит эффективность передачи электроэнергии, снизит затраты на покупку потерь, организацию эффективного контроля потребления электроэнергии и снизит операционные и инвестиционные расходы компании.