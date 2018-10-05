Фонд развития промышленности поддержал шесть проектов на 1,64 млрд рублей

Москва, , 13:48 — REGNUM Шесть инвестиционных проектов в Свердловской, Курской, Пензенской, Псковской областях и Югре получат 1,64 млрд рублей займов на льготных условиях, при этом общая стоимость проектов превысит 6,5 млрд рублей. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

В Пензенской области на средства займа откроется первый в России завод полного цикла по производству эластичного пенополиуретана (ЭППУ). Компании «Кузнецкий Технопарк» (входит ГК ФомЛайн) был одобрен кредит на сумму 500 млн рублей по программе «Проекты развития».

Свердловская компания «Уралтехфильтр-Инжиниринг» вдвое увеличит объемы импортозамещающего производства сменных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей. Предприятие получило одобрение займа от ФРП на 42 млн рублей по регионально-федеральной программе «Комплектующие изделия».

В Псковской области на базе действующего предприятия «Титан-Полимер» будет создано высокотехнологичное импортозамещающее производство биаксально-ориентированной полиэтилентерефтальной пленки (БОПЭТ) ежегодным объемом в 35 тысяч тонн. Сумма займа составит 500 млн рублей.

Еще три проекта получили одобрение займов по программе «Лизинговые проекты». Так, компания «Готэк-принт» из Курской области планирует приобрести новую высокопроизводительную листовую машину для производства офсетной упаковки из микрогофрокартона.

Югорский «Самотлорнефтепромхим» реализует сразу два проекта на общую сумму 540 млн рублей: в лизинг будут приобретены две буровые установки российского производства для эксплуатационного и разведочного бурения.

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