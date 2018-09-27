В Костроме запустили производство поршневых пальцев и гильз цилиндра

Кострома, , 15:19 — REGNUM Новое производство деталей для автомобилей — поршневых пальцев и гильз цилиндра — запущено на Костромском заводе автокомпонентов, сообщает 27 сентября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что продукция завода будет использоваться на сборочных производствах двигателей внутреннего сгораниях, локализованных в России, а также при капитальном ремонте двигателей в автосервисах. В целях реализации проекта компания получила льготный заем ФРП на приобретение оборудования. Директор ФРП Роман Петруца сообщил, что общий объем финансирования проекта с учетом полученных ранее средств составил 432 млн рублей.

В свою очередь, генеральный директор АО «КЗА» Сергей Калашник сообщил, что привлечение заемных средств на льготных условиях позволило предприятию запустить в России производственные мощности, которые смогут обеспечить выпуск автокомпонентов цилиндро-поршневой группы конвейерного уровня качества, а также реализовать программу импортозамещения.

Планируется, что реализация проекта укрепит позиции завода на отечественном и зарубежном рынках. Мощности нового производства рассчитаны на ежегодный выпуск около 580 тыс. штук гильз и порядка 1,25 млн штук поршневых пальцев.

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