Россия и Индия нашли пути урегулирования проблемы по платежам

Дели, Индия, , 09:01 — REGNUM Россия и Индия нашли пути урегулирования проблемы, связанной с задержкой платежей по оружейным контрактам из-за американских санкций, заявил 5 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов на российско-индийском бизнес-саммите в Дели.

«Да, найдены пути урегулирования этой проблемы», — заявил Борисов, добавив, что обе страны будут вести курс на расчеты в национальных валютах.

Напомним, ранее Борисов рассказал журналистам, что Россия и Индия намерены продолжить сотрудничество в военно-технической сфере и заключать ряд договоров. В настоящее время часть их них уже практически полностью готова для подписания.

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