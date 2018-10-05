Каждая сотая компания в России не платит налоги и взносы

Москва, , 08:39 — REGNUM В России тысячи компаний не платят ни налоги, ни страховые взносы. За 2017 год, согласно данным Федеральной налоговой службы, таких оказалось почти 25,8 тыс. Это 1,2% всех компаний, сведения о которых опубликовала ФНС, пишет РБК.

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При этом, как пояснил руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов, компании, которые вообще не платят ни налогов, ни страховых взносов, могут быть добросовестными. Как, например, те, которые занимаются образовательной или медицинской деятельностью. У этих налогоплательщиков ставка по налогу на прибыль — 0%.

Также поясняется, что законная деятельность при отсутствии страховых платежей также возможна, если компания нанимает на работу индивидуальных предпринимателей или сотрудников контрагента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа российские налоговые органы начали публиковать сведения о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые не составляют налоговую тайну. Это коснулось хозяйственных товариществ и обществ. Так, теперь доступна информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Также раскрыты сведения о доходах и расходах компаний по данным их бухгалтерской отчётности и об уплаченных взносах и налогах.

С 1 декабря ФНС будет обнародовать сведения о налоговых нарушениях, штрафах и других мерах ответственности.

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