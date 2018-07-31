ФНС не раскроет налоговую тайну и личные данные — юрист

Москва, , 18:35 — REGNUM Публикация федеральной налоговой службой информации о налогоплательщиках не нарушает конфиденциальность персональных данных работников, считает юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Алексей Елисеенко.

По его словам, публиковаться будут сведения о налогоплательщиках, которые не являются налоговой тайной в силу пункта 1 статьи 102 НК РФ. Речь идет о среднесписочной численности работников организации, специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками и о сведениях об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков.

Налоговое законодательство не препятствует публикации такой информации, говорит Елисеенко. Более того, публикация данных сведений позволит налогоплательщикам проявить должную осмотрительность при работе с контрагентами и заранее узнать информацию о том, является ли их контрагент так называемой «фирмой-однодневкой».

"Такая осведомленность необходима, так как «фирмы-однодневки» зачастую используются для получения необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем налоговые органы обращают пристальное внимание на компании, работающие с такими конторами. ФНС России в Письме от 24.07.2015 № ЕД-4−2 / 13 005@ прямо указало, что умышленное использование в хозяйственной деятельности «фирм-однодневок» является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения», — поясняет юрист.

Елисеенко также особо отменил, что такая информация, вероятно, будет публиковаться исключительно в виде конкретной цифры и не будет содержать каких-либо персональных данных работников.

Например, утвержденная Приказом ФНС России форма Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год содержит лишь цифру, определяющую среднесписочную численность работников, и не предполагает указания информации, относящейся к персональным данным работников.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские налоговые органы с 1 августа начнут публиковать сведения о предприятиях малого и среднего бизнеса. Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ. Ранее ФНС планировала раскрыть эти данные 1 июня 2018 года.