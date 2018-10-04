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Власти Италии вернут вкладчикам банков-банкротов 30% потерянного

Экономика

Остальное будет предложено взыскивать в судебном порядке

Власти Италии вернут вкладчикам банков-банкротов 30% потерянного
Владимир Маковский. Крах банка (фрагмент). 1881

Рим, 4 октября 2018, 18:03 — REGNUM  Обозреватели газеты La Stampa в четверг, 4 октября, со ссылкой на собственные источники сообщают подробности анонсированного правительством плана помощи вкладчикам обанкротившихся банков.

Правительство компенсирует 30% потерянного всем, чьи вклады составляли не более 100 тысяч евро. Аналогичные компенсации получат и держатели акций обанкротившихся банков.

Заявление о выплате компенсации нужно будет направить не позднее апреля 2019 года. Остальную часть потерянного предложено взыскивать с владельцев банков судебным путем.

Как сообщалось ранее, компенсационный фонд для вкладчиков и акционеров Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza и еще четырех небольших банков может составить около 1,5 млрд евро.

Ранее в четверг премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство считает выплаты вкладчикам банков-банкротов не только политической, но и моральной обязанностью.

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