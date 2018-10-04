ФАС и Центробанк РФ расширят рамки сотрудничества

Москва, , 14:52 — REGNUM Сегодня, 4 октября, Федеральная антимонопольная служба и Банк России заключили дополнительное соглашение о взаимодействии, оно касается рекламы. Это позволит повысить эффективность и результативность контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе, сообщили в ФАС

В частности, стороны договорились расширить и включить в спектр взаимодействия вопросы по контролю и надзору за соблюдением законодательства о рекламе. То есть, если регулятор обнаружит нарушения законодательства о рекламе, то будет сообщать в ФАС. В свою очередь ФАС будет информировать ЦБ РВ о результатах проверок по факту нарушений по данной информации.

Кроме того, ФАС и ЦБ РФ договорились взаимодействовать в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Доя этого будет установлен порядок, при котором ФАС будет предоставлять Банку России информацию о состоянии конкуренции на товарных рынках. Эти данные регулятор использует при проведении анализа факторов инфляции в регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС и Центробанк РФ заключили новое соглашение о взаимодействия 08 июня 2017 года. В первую очередь оно предусматривало взаимодействие при рассмотрении вопросов контроля за соблюдением антимонопольного законодательства всеми финансовыми организациями, поднадзорными Банку России и являющимися таковыми в понимании ФЗ «О защите конкуренции», а также операторами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры и саморегулируемыми организациями.

Действовавшее до этого соглашение от 23 августа 2005 года определяло порядок взаимодействия ФАС России и Банка России при рассмотрении таких вопросов только в отношении кредитных организаций.

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