ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках «от 30 рублей»

Москва, , 18:42 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушением законодательства рекламу сервиса «Яндекс.Такси» в ряде городов с информацией о стоимости предоставляемых услуг, сообщает 3 сентября пресс-служба антимонопольного ведомства.

Речь идёт о рекламе сервиса, распространявшейся в период с марта по май 2018 года в Курске, Петрозаводске, Ставрополе, Пятигорске, Иваново, Череповце и Мурманске.

Так, по данным ФАС, в Курске наклейки на автомобилях партнёров сервиса сообщаликрупным шрифтом: «Яндекс.Такси» от 30 рублей». При этом мелким шрифтом указывалось: «Цена за подачу в городе Курск».

В антимонопольной службе сочли, что поясняющая информация об условиях оказания услуги была нанесена невоспринимаемым шрифтом, и таким образом, у потребителей складывалось впечатление, что минимальная стоимость услуги по перевозке составляет 30 рублей. Между тем, указанная в рекламе сумма представляла собой лишь стоимость подачи автомобиля, тогда как общая стоимость поездки складывается из цены на посадку в такси и поездку по городу согласно тарифу.

Сообщается, что ФАС признала рекламу «Яндекс.Такси» недостоверной и вводящей в заблуждение и предписала компании устранить нарушения. Также в ведомстве проинформировали, что в настоящее время готовится к возбуждению дело об административном правонарушении.