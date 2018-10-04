Роскачество проверило картофель: большинство клубней поражены

Москва, , 09:00 — REGNUM Большинство исследованного Роскачеством картофеля — импортного и отечественного — частично поражено болезнями растений. Об этом говорится в опубликованном 4 октября материале ведомства.

«Если говорить о картофельных болезнях, то большинство исследованного картофеля было частично поражено фитофторозом, паршой обыкновенной и серебристой, ризоктониозом, фомозом, мокрой гнилью и сухой гнилью», — отмечают эксперты Роскачества.

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Такой продукт неопасен для человека, но его качество ниже. Как правило, покупатель, обнаружив поврежденные клубни, выбрасывает их, следовательно, несет убыток.

Проверка ведомства опровергла основной потребительский миф о том, что в клубнях накапливаются пестициды. Отклонения от нормы по этому показателю не выявлены.

Покупая картофель, следует выбирать клубни среднего размера — в них чаще всего оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Не стоит брать клубни с наростами, пятнами, комками глины, неприятным запахом. Они должны быть целые, ровные, твердые, упругие и сухие, отмечают специалисты.

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