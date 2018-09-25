Рыбные консервы: Роскачество выявило подмену рыбы

Москва, , 08:57 — REGNUM Подмену рыбы при производстве некоторых консервов выявили в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Российской системы качества (Роскачество).

«Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, — говорится в сообщении. — … Продукцию оценивали по 38 показателям качества и безопасности».

Так, эксперты входе исследования выяснили, что в некоторых случаях недобросовестный производитель заменял более дорогую рыбу на более дешевую, кладя вместо нерки и кижуча в банки горбушу. Производитель, таким образом, пытался получить более высокую прибыль.

Кроме того, специалисты выявили в 9 консервах торговых марках мертвых личинок нематод. В ведомстве отметили, что это не является нарушением, так как неживые паразиты безопасны для здоровья человека.

Отмечается, что ни токсичных элементов ни пестицидов так и не нашли в тестируемой продукции. Все исследованные консервы оказались безопасными.

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