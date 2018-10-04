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На рынке нефти наметилась нисходящая коррекция

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 4 октября

Москва, 4 октября 2018, 07:11 — REGNUM  В России 3 октября начал свою работу международный форум «Российская энергетическая неделя». В пленарном заседании форума принял участие президент РФ. Также форум посетил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Заявления, сделанные Владимиром Путиным в ходе заседания не вызвали бурной реакции нефтяного рынка, однако инвесторы пристально следят за развитием событий, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Судя по последним дням торгов, на рынке наметилась небольшая нисходящая коррекция. Почву для снижения дают данные по коммерческим запасам нефти в США, которые по информации от Энергетического информационного агентства выросли, а также рост доллара США.

Сегодня, 4 октября, энергетический форум продолжит свою работу, заявления, сделанные в ходе него, могут повлиять на котировки. Наиболее интересными станут новости о ходе переговоров между президентом РФ и генсеком ОПЕК. Действующее соглашение подходит к концу и страны участницы, в том числе и Россия, должны определиться с дальнейшими планами относительно регулирования рынка. Нефть марки Brent может спуститься к отметке $84 за баррель и ниже, WTI с большой долей вероятности скорректируется в район $74 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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