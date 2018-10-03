Прогнозы роста нефти до $100 слишком оптимистичные

Москва, , 12:52 — REGNUM Потенциал роста нефти до коррекции составляет 3,5% от цены, по которой проходят торги на европейской сессии — $85 за баррель. Прогнозы роста на уровень $100 пока слишком оптимистичные, а вот уровень $88 за баррель можно назвать вполне реалистичным барьером, который нефтетрейдеры не пройдут с первого раза, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

С фундаментальной точки зрения сегодня, 3 октября, важный день для рынка энергоресурсов, так как во второй половине дня, уже на американской торговой сессии будут опубликованы данные по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, что является серьезным предвестником статистики знаменитых Nonafarm Payrolls (релиз запланирован на 5 октября). Кроме того, 3 октября выйдут данные по запасам нефти, мазута и бензина в США — что обязательно значительно увеличит волатильность торгов нефтью.

«Также сильным драйвером роста будет информация о том, что Кувейт полностью прекратил поставки нефти в США. Это произошло впервые после войны в Персидском заливе 1990−91 гг. При этом, официальная позиция такова, что сокращение экспортных поставок «было согласовано с американскими и европейскими клиентами» и американский рынок сохраняет свой статус «стратегически важного», — пояснил эксперт.

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