Спор акционеров банка «Восточный» прекращён: рейтинг сохранят?

Благовещенск, , 05:00 — REGNUM Акционер банка «Восточный», зарегистрированная на Кипре компания Evison Holdings Limited отозвала иск, которым требовала созыва внеочередного общего собрания акционеров. Арбитражный суд Амурской области прекратил производство по обоим искам компании, ранее пытавшейся блокировать переназначение топ-менеджмента банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сентябре 2018 года компания, владеющая в ПАО Коммерческий банк «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк») 52,48% голосующих акций, подала сразу два иска к нему. В первом она оспаривала решения, принятые на заседании совета директоров, где 3 сентября 2018 года председателем правления вместо Дмитрия Левина был выбран Вячеслав Арутюнян.

Компания Evison Holdings Limited, принадлежащая гражданину США, проживающему в Москве, через суд пыталась ввести обеспечительные меры, мотивируя их необходимостью сохранить существующие отношения между сторонами и сохранением корпоративного контроля над банком. В заявлении отмечалось, что корпоративный конфликт инициирован компанией «Финвижн», а члены совета директоров, номинированные ею, «действуя недобросовестно, провели параллельное заседание совета директоров и оформили ничтожное корпоративное решение о смене председателя правления банка». По этому иску претензии были отозваны после того, как полномочия Вячеслава Арутюняна 11 сентября досрочно прекратили, назначив исполняющим обязанности Александра Нестеренко. Именно его называл в своем ходатайстве и кипрский истец. Официально производство по этому делу суд прекратил 3 октября 2018 года.

В этот же день судом было прекращено производство по второму иску об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров общества. Исковое заявление отозвал сам истец.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт акционеров негативно повлиял на позиции самого банка. Агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги «Восточного».

Напомним, у банка, созданного в Благовещенске в 1991 году, филиалы имеются еще в восьми городах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Красноярске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.