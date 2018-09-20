Кипрский акционер потребовал общего собрания: конфликт в банке «Восточный»

Благовещенск, , 07:39 — REGNUM Кипрский акционер ПАО Коммерческий банк «Восточный» (полное название — ПАО «Восточный экспресс банк»), имеющего филиалы в восьми городах России, потребовал через суд созвать внеочередное общее собрание акционеров. Предварительное судебное заседание по этому иску Арбитражный суд Амурской области проведёт 3 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее та же компания Evison Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре и принадлежащая гражданину США, у которой в дальневосточном банке 52,48% голосующих акций, оспаривала ряд решений, принятых на собрании совета директоров 3 сентября 2018 года. Среди оспариваемых вопросов повестки была смена председателя правления — с Дмитрия Левина на Вячеслава Арутюняна. Обратившись в суд, акционер потребовал наложить обеспечительные меры «для сохранения существующего состояния отношений между сторонами и сохранения корпоративного контроля над банком». Истец также заявил, что «члены совета директоров, номинированные инициировавшей корпоративный конфликт стороной — компанией «Финвижн», действуя недобросовестно, провели параллельное заседание совета директоров и оформили ничтожное корпоративное решение о смене председателя правления банка».

Позднее стало известно, что 11 сентября члены совета директоров прекратили полномочия и. о председателя правления банка Вячеслава Арутюняна, назначив исполняющим обязанности Александра Нестеренко, чью кандидатуру называл в своем иске и истец. Обеспечительные меры, блокировавшие принятые решения совета директоров, в силу их дальнейшей ненужности были отменены определением суда 19 сентября 2018 года.

Другим иском, поданным 12 сентября 2018 года, кипрская компания потребовала обязать банк «провести внеочередное общее собрание акционеров общества». Вероятнее всего, на нём планируется поднять вопрос назначения топ-менеджмента банка, так как именно контроль над банком и стал причиной спора между акционерами. Иск суд начнёт рассматривать 3 октября 2018 года.

На днях стало известно, что конфликт акционеров привёл к тому, что агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги самого банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансово-кредитная организация, созданная в 1991 году в Благовещенске, имеет свои филиалы в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Красноярске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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