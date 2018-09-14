«Ничтожное корпоративное решение»: конфликт акционеров банка «Восточный»

Благовещенск, , 11:18 — REGNUM Кипрская компания подала два иска к ПАО Коммерческий банк «Восточный» (полное название — ПАО «Восточный экспресс банк»), имеющему филиалы в восьми городах России, созданному в Амурской области. В одном из исков компания «Эвизон Холдинг Лимитед» (Evison Holdings Limited) в качестве обеспечительных мер по иску заблокировала реализацию решений совета директоров банка, принятых 3 сентября 2018 года, в том числе и по смене председателя правления — с Дмитрия Левина на Вячеслава Арутюняна. Спустя сутки после принятия судом обеспечительных мер истец потребовал отменить обеспечение, так как ему стало известно о новом назначении в топ-менеджменте банка, и частично отказался от своих претензий. Ходатайство по отмене обеспечения суд рассмотрит 19 сентября 2018 года. 12 сентября 2018 года та же компания с Кипра обратилась с другим иском к банку, 13 сентября иск был принят к производство и назначена «подготовка дела к судебному разбирательству (ст.133 АПК, ст.50 ФЗ О несостоятельности)». Является ли второй иск банкротным, пока неизвестно, рассмотрение обоснованности претензий по нему назначено на 3 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кипрская компания Evison Holdings Limited является основным акционером самого банка с долей в уставном капитале — 51,62% (при 52,48% голосующих акций). По данным ЦБ РФ, конечным владельцем акционера является гражданин США Майкл Джон Калви (Место жительства — Москва).

3 сентября 2018 года совет директоров банка принял ряд управленческих решений, в том числе по смене председателя правления. А 7 сентября 2018 года компания Evison Holdings Limited обратилась в Арбитражный суд Амурской области с требованием о признании недействительными решений совета директоров. В качестве обеспечительных мер, которые были удовлетворены судом 11 сентября 2018 года, было приостановлено прекращение полномочий председателя правления Дмитрия Левина, назначение исполняющим обязанности председателя правления Вячеслава Арутюняна, согласование предполагаемого кандидата на должность зампредседателя Шерзоды Юсупова. Также был введен запрет для межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 России по Амурской области регистрировать изменения в ЕГРЮЛ в части сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени банка.

Истец помимо этого просил до 9 сентября 2018 года запретить препятствовать временно исполнять обязанности председателя правления зампредседателю Александру Нестеренко и до 10 сентября 2018 года запретить преепятствовать временно исполнять обязанности председателя правления Елене Калининой, но суд отклонил эту просьбу.

«В обоснование ходатайства истец указал, что истребуемые обеспечительные меры необходимы для сохранения существующего состояния отношений между сторонами и сохранения корпоративного контроля над банком акционера, которому принадлежит 52,48% голосующих акций ПАО КБ «Восточный». Члены совета директоров, номинированные инициировавшей корпоративный конфликт стороной — компанией Финвижн, действуя недобросовестно провели параллельное заседание совета директоров и оформили ничтожное корпоративное решение о смене председателя правления банка, что неизбежно повлечет подачу заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ в части смены председателя правления банка. В случае замены председателя правления банка контроль за хозяйственной и операционной деятельностью общества перейдет к недобросовестным лицам», — отмечалось в материалах дела.

Истец также отмечал, что «учитывая значимость ПАО КБ «Восточный» для Дальневосточного федерального округа и для 2,1 млн. клиентов по всей стране, особое значение для обеспечения стабильной работы банка и текущей операционной деятельности приобретает сохранение status quo в вопросе полномочий первого лица банка, против отстранения которого выступает мажоритарный акционер — истец», а «отсутствие status quo приведет к инициированию многочисленных судебных споров, в том числе по вопросам распоряжения банком крупными денежными средствами и иными активами, представительства перед третьими лицами, включая Центральный Банк России, и очевидно повлечет существенный материальный и репутационный ущерб для банка».

11 сентября 2018 года суд удовлетворил ходатайство частично, а 12 сентября истец отказался от обеспечения заявления и также подал ходатайство об отказе от иска, но пока не ясно, идёт ли речь о частичном отказе или о полном.

Свою просьбу отменить обеспечение кипрский акционер объяснил тем, что как ему стало известно, 11 сентября члены совета директоров единогласно прекратили полномочия исполняющего обязанности председателя правления банка Вячеслава Арутюняна, назначили и. о председателя Александра Нестеренко и уполномочили его на подписание документов.

19 сентября 2018 года суд рассмотрит ходатайство об отмене обеспечения.

Между тем, в базе Арбитражного суда Амурской области появился еще один иск компании-акционера к банку. Он был подан 12 сентября 2018 года, на следующий день суд назначил предварительное судебное заседание на 3 октября 2018 года и подготовку дела «к судебному разбирательству (ст.133 АПК, ст.50 ФЗ О несостоятельности)». Подробности иска неизвестны, также как и является ли он банкротным, или речи о несостоятельности не идёт.

Банк создан в 1991 году в Благовещенске. Он имеет филиалы в Хабаровске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. По данным открытых источников, с начала 2017 года к банку в результате реорганизации присоединился Юниаструм банк.

Напомним, в 2017 году банковский кризис разразился в Татарии, где за год без лицензий остались и были признаны банкротами пять банков, в том числе крупнейший в регионе с долей республики 40% ПАО «Татфондбанк». Долги последнего к началу августа 2018 года превышали 158 млрд рублей.

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