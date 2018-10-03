Растущие тенденции на рынке нефти будут доминировать до ноября

Москва, , 15:42 — REGNUM Сегодня, 3 октября, члены ОПЕК+ выскажутся о перспективах товарно-сырьевого рынка на своём очередном совместном заседании. Рынок ждёт, что скажут основные участники рынка нефти: Россия, Саудовская Аравия, Иран и др. Эта встреча интересна тем, что с начала ноября начнут действовать санкции США на экспорт иранской нефти, что предполагает сокращение объема поставок на мировой рынок и двигает цены на черное золото вверх, но также то, что Иран уже предлагает ряду стран бартерные сделки — нефть в обмен на товары. Наверное, именно поэтому, нефть уже сейчас спекулянты решили загнать вверх, так сказать в преддверии событий, связанных с Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Таким образом, можно констатировать тот факт, что до первых чисел ноября на товарно-сырьевом рынке будет доминировать растущие тенденции, подогреваемые СМИ, инвестиционными аналитиками и банками, с расчётом на то, что Иран явит миру жёсткий и хитрый ответ, что приведёт официальный Вашингтон в ярость и за этим ответом Ирана со стороны США последуют новые резкие высказывания и шаги», — считает эксперт.

В сухом остатке, на сегодняшний день имеется растущую нефть, которая игнорируя завершающийся период профилактических работ на большинстве американских НПЗ, которые готовятся к отопительному сезону, а в ряде северных штатов он уже стартовал.

«Иранская нефть охладит рынок, но отопительный сезон, да ещё с морозами на восточном побережье США, и не дай Бог в Вашингтоне или Флориде не опустят её на уровень в 40 — $50, но и на $120 нефть не уйдёт по мановению волшебной палочки. Рынок есть рынок, и если нефть от стран ОПЕК+ и Ирана будет поступать, то цены, скорее всего, смогут временно скорректироваться до уровней в $70 — 75 от текущих уровней в $85, по нефти марки Brent», — полагает Блинов.

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