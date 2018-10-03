Нефть подешевела после шести дней беспрерывного роста

Москва, , 09:30 — REGNUM Нефть марки Brent 2 октября подешевела после шести дней беспрерывного роста. Впрочем, откат был весьма скромным и сдержанным, что говорит о нежелании игроков фиксировать прибыль более агрессивно. Это в свою очередь свидетельствует о том, что игроки верят в дальнейший рост котировок, который, к слову, возобновился на утренних торгах в среду, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Так, в моменте Brent 2 октября коснулась области $85,40, откуда скатилась в район $84,60. Ближайшее важное сопротивление для цен на данный момент представлено в лице отметки $85. Необходимо вернуться выше этого уровня и подтвердить его прорыв 3 октября до конца дня, чтобы не повлечь более глубокий откат ближе к завершению недели», — полагает эксперт.

Вышедшие накануне вечером данные API не помогли рынку черного золота. Отчет отразил рост запасов сырой нефти почти на 1 млн баррелей, тогда как запасы в Кушинге неожиданно подскочили на 2,02 млн баррелей. Сгладило негативную картину падение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 и 1,2 млн баррелей соответственно.

«Если 3 октября официальные цифры от минэнерго CIF окажутся хуже оценки API, релиз может послужить предлогом для краткосрочного отката котировок. Если же последуют вербальные интервенции, цены пойдут на более агрессивную коррекцию. В противном случае рубеж $85, вероятно, будет пройден. В более широком контексте следующей целью быки по нефти видят уровень $90», — считает Мащенко.

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