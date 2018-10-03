Нефть стремится ввысь в преддверии иранских санкций

Москва, , 07:12 — REGNUM Цены на нефть продолжают стремиться ввысь, и цена $100 за баррель уже не кажется такой невероятной и далекой целью для спекулянтов. Цены растут в преддверии вступления в силу иранских санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Инвесторы сомневаются, что ОПЕК сможет заместить экспорт Ирана на рынке. Экспорт нефти из Ирана продолжает снижаться и достиг минимума за последние 2,5 года. Предполагается, что с наступлением санкций падение усилится. Поставки сырой нефти и конденсата из Ирана упали до 1,72 млн баррелей в сутки в сентябре, что на 260 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель с февраля 2016 года. Помимо Ирана падение добычи наблюдается в Венесуэле.

Сегодня, 3 октября, рост котировок продолжится, однако многое будет зависеть от статистики по коммерческим запасам нефти, которую США представят в конце дня. Сокращение запасов подстегнет дальнейший рост, а их увеличение, наоборот, затормозит восходящее движение. 3 октября цена на нефть марки Brent может достичь $87−88 за баррель. Если рынок продолжит расти такими темпами то, отметку в $100 за баррель можно будет увидеть уже в конце октября.

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