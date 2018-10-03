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Правительство РФ готовится к отказу от доллара — СМИ

Экономика

Указанный проект предполагает переход России к расчетам с Китаем — в юанях, с ЕС — в евро, со странами ЕАЭС — в рублях

Москва, 3 октября 2018, 07:13 — REGNUM  Российские власти готовятся с отказу от доллара США при расчетах со странами Евросоюза, ЕАЭС и с Китаем. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что проект «дедолларизации» российской экономики представил еще в июле президенту РФ Владимиру Путину глав ВТБ Андрей Костин. По сведениям источников издания, указанный проект предполагает переход России к расчетам с Китаем — в юанях, с ЕС — в евро, со странами ЕАЭС — в рублях.

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Также сообщается, что российское правительство может утвердить проект документа в течение «одной-двух недель». В проекте не содержится предложений по полному отказу от доллара, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Владимир Путин в целом поддерживает план по «дедолларизации» российской экономики. Костин отметил, что о полном отказе от американской валюты речь не идет.

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