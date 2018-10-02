Кишинёв, , 23:11 — REGNUM Молдавия продала Румынии государственную авиакомпанию Air Moldova, 2 октября передает агентство Associated Press.

Правительство Молдавии продало Air Moldova за 1,2 млрд молдавских лей ($71 млн). Из них только 50 млн лей ($2,96 млн) составят доход правительства — остальное пойдет в счет уплаты долгов авиакомпании.

Air Moldova была основана в 1993 году и совершает рейсы в 33 аэропорта. Новые владельцы планируют запустить ещё семь маршрутов в 2019 году.

Читайте также: Российские авиакомпании прекращают летать в Молдавию