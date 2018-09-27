Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Российские авиакомпании прекращают летать в Молдавию

Общество

«Сибирь» полностью сняла маршрут на Кишинёв, «Аэрофлот» — сократил в семь раз

Российские авиакомпании прекращают летать в Молдавию
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Пассажирский самолет идет на посадку

Кишинёв, 27 сентября 2018, 19:00 — REGNUM  Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» (S7 Airlines) отменили большинство рейсов в Молдавию на зимний период. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, это связано с украинскими санкциями: российские авиакомпании вынуждены летать в Молдавию, не пересекая воздушное пространство Украины.

Из-за этого они не могут конкурировать с молдавскими авиакомпаниями Air Moldova и FlyOne, которые летают в Москву напрямую, что занимает почти в два раза меньше времени. В итоге «Сибирь» полностью отменила все рейсы в Молдавию, а «Аэрофлот» сократил их число в семь раз — до двух вылетов в неделю.

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Авиаперевозки
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