Российские авиакомпании прекращают летать в Молдавию

Кишинёв, , 19:00 — REGNUM Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» (S7 Airlines) отменили большинство рейсов в Молдавию на зимний период. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, это связано с украинскими санкциями: российские авиакомпании вынуждены летать в Молдавию, не пересекая воздушное пространство Украины.

Из-за этого они не могут конкурировать с молдавскими авиакомпаниями Air Moldova и FlyOne, которые летают в Москву напрямую, что занимает почти в два раза меньше времени. В итоге «Сибирь» полностью отменила все рейсы в Молдавию, а «Аэрофлот» сократил их число в семь раз — до двух вылетов в неделю.