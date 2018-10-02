Энергетики поставили в отдаленные районы Якутии более 2,8 тыс. тонн грузов

Якутск, , 09:08 — REGNUM Более 2,8 тыс. тонн строительных материалов, труб, котлового оборудования поставили специалисты компании «Теплоэнергосервис» (дочернее предприятие «Якутскэнерго») на отдаленные объекты теплогенерации в шести районах Якутии и на севере Хабаровского края в рамках подготовки к отопительному сезону 2018−2019 гг., сообщает 2 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в период навигации 2018 года в отдаленных районах сформирован необходимый запас топлива. Первые 63,7 тыс. тонн каменного угля и 4,5 тыс. тонн нефти завезены на объекты во время первого и второго тура навигации. При этом 50,3 тыс. тонн угля компания доставила по реке Алдан для работы котельных в Усть-Майском и Алданском филиалах. Дополнительно 4,5 тыс. тонн угля поступит в ближайшее время в отдаленный поселок Эльдикан для котельных Усть-Майского филиала.

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При доставке топлива в арктический Усть-Янский район график поставки был скорректирован с учетом низкого уровня воды в реке Яна. Так, в поселок Усть-Куйга энергетикам удалось завезти 3,9 тыс. тонн каменного угля (70% от запланированного объема) и 977 тонн сырой нефти (51% от плана). В поселок Кресты доставлено 1,7 тыс. тонн (при плане 2 тыс. тонн). Энергетики предполагают, что оставшиеся ресурсы будут доставлены в поселки с открытием автозимника.

После доставки в первой декаде октября 667 тонн угля в рабочий поселок Охотск Хабаровского края (на сегодняшний день уже завезено морским путем 8,5 тыс. тонн) «Теплоэнергосервис» завершит навигацию 2018 года.

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