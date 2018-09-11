В Якутии собираются осуществлять беспилотный северный завоз

Якутск, , 10:52 — REGNUM В рамках IV Восточного экономического форума Российская венчурная компания и правительство Якутии договорились о взаимодействии в сфере национальных технологических инициатив (НТИ). Как сообщается на сайте компании, соответствующее соглашение подписано 11 сентября между гендиректором РВК Александром Повалко и главой Якутии Айсеном Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

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По словам главы республики Айсена Николаева, одним из первоочередных направлений сотрудничества может стать AeroNet — проект по созданию новой системы обеспечения северного завоза беспилотным транспортом.

«В Якутии есть посёлки, куда сейчас доставляется топливо для весны 2021 года. Внедрение проекта поможет значительно сократить затраты на северный завоз, — надеется Айсен Николаев. — Уже сегодня мы позиционируем Якутию, город Якутск, как IT столицу Дальнего Востока, это бесспорно, и в ближайшие пять лет намерены стать лидером в этой сфере в стране».

Как пояснили в пресс-службе правительства республики, НТИ — это долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году. В рамках взаимодействия с РТК в Якутии намерены запустить программы по цифровому развитию региона и цифровой экономике, а также реализовывать проекты по беспилотному транспорту, нейротехнологиям, персонализированной медицине и интеллектуальной энергетике.

Кроме этого, в республике планируется проводить технологические конкурсы и проектные сессии в сфере НТИ. Стартовым проектом в рамках сотрудничества с РВК станет создание новой системы спутников для обеспечения устойчивого доступа к Интернету в труднодоступных районах республики.

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Якутия также надеется на опыт российской венчурной компании в создании документов стратегического развития инноваций и цифровой экономики. РВК в свою очередь прорабатывает возможность проведения в Якутии технологического конкурса НТИ по беспилотному транспорту. Также стороны договорились о совместном анализе больших данных для государственного управления и подготовки соответствующих специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 11−13 сентября проходит IV Восточный экономический форум. В ходе этого мероприятия руководство Якутии намерено заключить более 35 соглашений.

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