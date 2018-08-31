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Энергетики продолжают ремонт канала на каскаде Вилюйских ГЭС

Экономика

На объекте ремонтируются плиты дна, трамплин и бортовые секции

Энергетики продолжают ремонт канала на каскаде Вилюйских ГЭС
Staselnik
Вилюйская ГЭС-1

п. Чернышевский, Якутия, 31 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Энергетики Якутскэнерго продолжают ремонтные работы на водосбросном канале каскада Вилюйских ГЭС — главном энергообъекте в западной части региона, сообщат 31 августа пресс-служба предприятия.

«Это главный энергообъект, обеспечивающий электроэнергией алмазодобывающую промышленность и население Западной Якутии», — пояснил гендиректор Якутскэнерго Александр Слоик.

Канал длиной 400 метров вырублен в скале правого берега реки Вилюй, его ширина составляет 39−65 м, высота бортов — 12−14 м. Каждую весну через этот канал пропускается порядка 2−2,5 кубического километра воды Вилюйского водохранилища, что обеспечивает судоходство. В настоящее время силами подрядчиков на объекте ведется ремонт плит дна, трамплина и бортовых секций канала. Ремонтные работы начаты в июне и должны быть завершены в конце октября.

Каскад Вилюйских ГЭС состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС — 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии — 2,1 млрд кВт⋅ч.

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Гидроэнергетика
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