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Замминистра по развитию ДФО Артур Ниязметов отправлен в отставку

Экономика

Приказ подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев

Замминистра по развитию ДФО Артур Ниязметов отправлен в отставку
Отставка

Хабаровск, 2 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов отправлен в отставку. Приказ о прекращении полномочий чиновника подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Минвостокразвития Артур Ниязметов был самым молодым чиновником, 1986 года рождения. В ведомстве он курировал вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока, привлечение инвестиций в экономику макрорегиона.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития было создано в мае 2012 года для решения поставленных президентом России Владимиром Путиным стратегических задач по развитию Дальнего Востока. Изначально должность министра по развитию ДФО и должность полпреда президента в ДФО совмещал Виктор Ишаев. После его ухода Минвостокразвития возглавил Александр Галушка, полпредом президента в ДФО стал Юрий Трутнев. Аппарат чиновников, отвечающих за развитие Дальнего Востока ширится и растёт, Александра Галушку сменил Александр Козлов, экс-губернатор Амурской области, а Дальний Восток пока не может похвастаться особыми успехами в развитии. Отток населения остановить не удалось, он только усиливается. Результатом провальной политики в ДФО стали прошедшие в единый день голосования выборы, где очень большое количество дальневосточников продемонстрировали резко протестные настроения.

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