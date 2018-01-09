Миллиард на лифты: московский завод «попросили» с нижегородского рынка

Нижний Новгород, , 11:47 — REGNUM Ремонт и замена лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области, ставшие причиной громкого скандала в 2016 году, снова стали «яблоком раздора». Московский «Карачаровский механический завод», являющийся крупным российским предприятием полного цикла по производству, монтажу и техобслуживанию лифтов и лифтового оборудования, в суде пытается оспорить своё исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций, без которого он не может принять участие в конкурсном отборе. Иск о признании незаконным и отмене решения министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области Арбитражный суд региона рассмотрит 15 января 2018 года — в последний возможный день подачи заявки на участие в предварительном отборе. В обеспечительных мерах, которые позволили бы заводу принять участие в борьбе за почти 1 млрд рублей, суд ранее отказал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11 декабря 2017 года профильная комиссия министерства исключила завод из реестра квалифицированных подрядных организаций по разделу «оказание услуг и выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт». Своё решение комиссия обосновала тем, что у ПАО имеется расторгнутый в одностороннем порядке договор подряда со специализированной НКО «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» по причине нарушения срока выполнения работ.

С этим решением завод не согласился и 14 декабря 2017 года обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании недействительным ненормативного правового акта. 15 декабря в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований был привлечён Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Одновременно с иском ПАО потребовало принять обеспечительные меры — приостановить действие решения ведомства по исключению завода из реестра, запретить оператору электронной торговой площадки препятствовать участию ПАО в электронных аукционах, проводимых Фондом.

«Заявленное ходатайство заявитель обосновывает необходимостью предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку полагает, что в случае непринятия судом обеспечительных мер общество не сможет принять участие в электронных аукционах, общая стоимость которых составляет почти один миллиард рублей, проводимых ФКР Нижегородской области, в связи с истечением сроков подачи заявок и фактическим проведением данных аукционов. Кроме того, заявитель полагает, что оспариваемые им решение и действия министерства по его вынесению приняты в отсутствие правовых оснований, основаны на неверном толковании министерством подпункта «ж» пункта 66 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», — отмечается в определении суда, которым в запрошенных мерах было отказано.

ПАО «КМЗ» в своём ходатайстве также отмечает, что «непринятие испрашиваемых обеспечительных мер фактически будет означать автоматическое исключение общества из всех реестров квалифицированных подрядных организаций по всем субъектам РФ», то есть полное приостановление деятельности компании «на основании немотивированного безосновательного решения органа власти в лице комиссии на основе сторонней и не подтверждённой информации, неправильного применения действующего законодательства».

«Восстановить возможность доступа общества на товарный рынок замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт станет возможно только после подачи 80 самостоятельных заявлений в разные суды Российской Федерации», — добавляет компания в ходатайстве.

По данным с официального сайта завода, он создан 17 февраля 1950 года. Производство лифтов запущено в 1957 году. География поставок Россией не ограничивается, продукция предприятия поставляется на Кубу, в страны СНГ и Восточной Европы. ПАО является основным поставщиком лифтов для жилого комплекса Москвы.

По информации с официального сайта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, по итогам 2017 года ПАО «Карачаровский механический завод» входило в число четырёх основных подрядчиков по профильным видам работ. Вместе с ним в списке — ООО «Трансэнерго» (г. Нижний Новгород), ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Честрой».

Напомним, в 2017 году программа предусматривала замену 133 лифтов в 52 многоквартирных домах области, из которых 115 лифтов в Нижнем Новгороде. Замена одного лифта оценивалась в 1,5 млн рублей.

Аукционы на работы, которые не были проведены в 2016 году, состоялись 15 декабря 2017 года. Тогда разыграли между подрядчиками 116 лифтов в 37 домах, а 25 декабря еще на семь аукционов была выставлена замена 210 лифтов. 9 и 15 января 2018 года пройдут ещё семь аукционов. Эту часть работ подрядчики должны будут завершить к июлю 2018 года.

Программа 2018 года предусматривает замену ещё 311 лифтов в 94 многоквартирных домах. По ним идёт разработка проектно-сметной документации, торги же по отбору подрядчиков на монтаж и строительство пройдут в марте, чтобы в мае уже начать замену лифтов.

Следует напомнить, что в софинансировании расходов участвуют и собственники квартир. Минимальный обязательный взнос в 2017—2018 годы в регионе составляет 6,3 рубля за каждый кв. м. общей площади помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа капремонта по итогам 2015−2016 годов в Нижегородской области депутатами была признана провальной. Из плана 2015 года ремонт был проведён в 200 домах из 600, из собранных почти 2 млрд рублей было освоено менее 500 млн рублей. В 2016 году скандалом обернулась ситуация с заменой 618 лифтов. Тогда Фонд капремонта был признан нарушившим законодательство о конкуренции. Жалобы в ФАС России подали два недопущенных до конкурсов подрядчика — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод». Контракты на общую сумму порядка 1 млрд рублей получили ООО «МИЛС» (Нижний Новгород) и ООО «МежРегионЛифт» (Москва). Претензия заключалась в том, что при проведении конкурса оценка качества претендентов не была прозрачной и производилась по градации «нравится—не нравится». Кроме того, позднее в адресной программе капитального ремонта встроке «замена лифтов» обнаружились дома в Нижнем Новгороде, в которых никогда ранее не было лифтов и сами они входили в число аварийных.

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Кроме того, депутаты высказывали предположение, что стоимость работ могла быть завышенной по причине привлечения «своих» подрядчиков, которым предоставлялась возможность подзаработать.

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Многочисленные претензии к работе Фонда капремонта региона обернулись отставкой его главы Сергея Протасова в январе 2017 года. Ему на смену пришёл экс-руководитель минстроя области Владимир Челомин.

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