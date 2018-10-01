Фонду Ролдугина направят 6 млрд рублей из федерального бюджета

Москва, , 11:13 — REGNUM Фонд «Талант и успех», учредителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг президента России Владимира Путина, получит 6,35 млрд рублей. Эти средства Минпросвещения и Минкультуры будут направлять в течение трёх лет.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках национального проекта «Образование» на создание центров поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Планируется, что ежегодно в этих центрах, которые появятся в 36 городах РФ, будут заниматься 24,5 тыс. человек.

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Так, согласно проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы, в 2019 году фонду запланировано направить 2,09 млрд рублей субсидий, в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд рублей, пишет РБК.

Напомним, фонд «Талант и успех» был учрежден в 2014 году образовательным центром «Сириус» в Сочи по инициативе Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, виолончелист Сергей Ролдугин оказался фигурантом расследования, проведённого на основе документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Они были опубликованы Sueddeutsche Zeitung в апреле 2016 года. Как утверждает издание, документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В частности, отмечалось, что Ролдугин является владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов.

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