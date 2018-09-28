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США готовы к сделке с Мексикой вместо НАФТА — Reuters

Экономика

Переговоры между США и Канадой так и не увенчались успехом

Вашингтон, 28 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  На рассмотрение Конгресса США в ближайшее время должен поступить документ торгового соглашения с Мексикой, которое может заменить трехстороннее НАФТА, включающего Канаду, 28 сентября передает агентство Reuters.

Ожидается, что текст, который должен представить торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, будет базироваться на предварительном соглашении, заключенном с правительством Мексики 27 августа.

Пока неизвестно, означает ли данный шаг отказ Белого дома от переговоров с Канадой по НАФТА. Тем не менее, переговоры между Лайтхайзером и главой МИД Канады Христей Фриланд, которые продолжались в течение всего сентября, так и не увенчались успехом.

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НАФТА
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