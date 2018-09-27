Я сказал ему: «Забудь об этом». Трамп не стал встречаться с Трюдо

Нью-Йорк, США, , 03:24 — REGNUM Просьба канадского премьер-министра Джастина Трюдо о встрече с американским президентом Дональдом Трампом «на полях» 73-й Генассамблеи ООН отклонена, сообщает Reuters.

«Я сказал ему: «Забудь об этом», — заявил Трамп.

Трамп, комментируя свой отказ Джастину Трюдо, заявил, что причина, с одной стороны, в неэффективности («благодаря» Оттаве) переговоров по НАФТА (Североамериканскому соглашению о свободной торговле).

С другой стороны, проблема в упорстве Трюдо по тарифам, слишком высоким. Американский президент отметил, что, вероятно, будут введены пошлины на импортные канадские автомобили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Трюдо заявил, что не будет принимать решения по НАФТА под «давлением США». Он готов к расторжению торгового союза.

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