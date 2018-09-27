Deutsche Welle: Чего ждут от спорного визита Эрдогана в Берлин?

Берлин, , 14:46 — REGNUM В Германию 27 сентября с двухдневным государственным визитом прибывает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Визит станет его первой поездкой в ФРГ с момента избрания главой государства в 2014 году, и сам президент надеется, что в этот раз Берлину и Анкаре наконец удастся преодолеть накопившиеся за последнее время разногласия, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что напряженность в отношениях между Турцией и ФРГ резко обострилась после серии репрессий турецких властей против предполагаемых путчистов и задержаний немецких граждан и журналистов, включая корреспондента газеты Die Welt Дениза Юселя. Немалую роль в этом сыграл и запрет турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями авиабазы «Инджирлик».

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Освободить немецких граждан

Сейчас Турция снова пытается «повернуться лицом» к Германии и остальной Европе. В Анкаре, в свою очередь, надеются, что Берлин и Брюссель помогут стабилизировать ситуацию стране. Поводом для такой резкой смены курса стало ухудшение отношений Турции с США.

Стоит признать, что и Берлин совсем не против нормализации отношений с Анкарой, и нынешний визит Эрдогана может стать первым шагом в этом направлении. Однако и особых иллюзий федеральное правительство на этот счет не строит.

По данным МИД ФРГ, на территории Турции под арестом все еще находятся пятеро немецких граждан. И, как отмечает эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, сближение между сторонами будет возможно лишь в случае, если граждане Германии будут освобождены.

Торжественный прием и воинские почести

В Германии сообщения о госвизите турецкого президента восприняли неоднозначно. Не в последнюю очередь потому, что утром 28 сентября турецкого лидера с воинскими почестями встретит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а вечером того же дня Штайнмайер даст по случаю прибытия своего турецкого коллеги торжественный ужин в президентской резиденции — берлинском дворце Бельвю.

Подобный формат приёма и столь высокий уровень протокола у критиков вызвал негодование, поскольку они никак не вяжутся с авторитарной политикой, проводимой Эрдоганом. От посещения приёма уже отказались несколько депутатов бундестага: депутат от Левой партии Севим Дагделен и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер. Не будет на приеме и федерального канцлера Ангелы Меркель.

Крах турецкой экономики — слишком большой риск для ФРГ?

Основным приоритетом для самого Эрдогана в ходе визита является турецкая экономика. По его утверждениям, она достаточно сильна, чтобы преодолеть нынешний кризис самостоятельно. Однако стремительное падение курса лиры, рост инфляции и высокий уровень безработицы говорят об обратном.

Стоит отметит, что в улучшении турецкой экономической ситуации заинтересована также и Германия. Как отмечает руководитель стамбульского отделения Фонда имени Генриха Бёлля Кристиан Бракель, немецкое правительство не может допустить краха столь крупной экономики, ведь это ударило бы и по немецкому бизнесу.

Для улучшения сложившейся ситуации, поясняет Юрген Хардт, Анкара должна будет убедить немецкие компании в том, что в Турции будут соблюдаться их законные права, а также права их сотрудников и права человека в целом.

Открытие мечети в Кельне

Завершить свой государственный визит Эрдоган планирует в Кельне: там турецкий лидер выступит на церемонии открытия крупнейшей городской мечети, возведенной на средства Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (Ditib), которая, к слову, в самой Германии обладает крайне сомнительной репутацией.

С момента неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Анкара старается усилить свое влияние на 3 млн граждан ФРГ турецкого происхождения, используя для этого различные организации и социальные сети, близкие к Партии справедливости и развития, которую и возглавляет Эрдоган. Ditib объединяет около 900 общин — до 70% живущих в Германии мусульман — и практически напрямую подчиняется Анкаре через государственное турецкое религиозное ведомство Diyanet.

Кроме того, в 2017 году в Германии в отношении 20 имамов из Ditib было возбуждено уголовное дело по подозрению в слежке за членами исламских общин и учителями. Предполагается, что они передавали в Анкару собранные ими сведения о сторонниках живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого впоследствии и обвинили в подготовке несостоявшегося турецкого путча.

Впрочем, следствие было прекращено через несколько месяцев: прокуратура ФРГ не нашла достаточных для судебного преследования доказательств.

Депутат от Левой партии Севим Дагделен считает, что визит Эрдогана в целом — плохая затея. По его словам, Эрдоган использует свою поездку в ФРГ исключительно в пропагандистских целях, «а правительство ФРГ ему в этом потворствует», — заключает политик.