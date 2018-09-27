Уолл-стрит: Apple и Amazon тянут рынок наверх

Нью-Йорк, США, , 17:25 — REGNUM Фонодовый рынок США начал торги в «зеленой зоне», 27 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 32,99 пункта (0,13%), до 26 418,27 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 5,68 пункта (0,20%), на уровне 2911,65 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 30,86 пункта (0,39%), до 8021,22 пункта.

К росту рынка привели успехи крупных игроков высокотехнологичного сектора — прежде всего, Apple и Amazon.

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