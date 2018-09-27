Четверг, 27 Сентября 2018 года
19:12:45 МСК

Уолл-стрит: Apple и Amazon тянут рынок наверх

Экономика

Dow Jones открылся на уровне 26 418,27 пункта

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  Фонодовый рынок США начал торги в «зеленой зоне», 27 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 32,99 пункта (0,13%), до 26 418,27 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 5,68 пункта (0,20%), на уровне 2911,65 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 30,86 пункта (0,39%), до 8021,22 пункта.

К росту рынка привели успехи крупных игроков высокотехнологичного сектора — прежде всего, Apple и Amazon.

Читайте также: Уолл-стрит: Торги закончились в «красной зоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить